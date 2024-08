Gegen Leitschiene geprallt: Motorradfahrer schwer verletzt

Veröffentlicht am 26. August 2024, 17:16 / ©FF Mariazell

Heute Mittag kam ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Motorrad auf der Gurktal-Bundesstraße (B 93) in Sirnitz (Gemeinde Albeck, Bezirk Feldkirchen) in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Vorderrad gegen eine Stütze der Leitschiene. Der Mann kam zu Sturz und blieb mit seinem Motorrad auf der Fahrbahn liegen. Er wurde von anderen Verkehrsteilnehmern erstversorgt und im Anschluss vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in das Klinikum Klagenfurt gebracht.