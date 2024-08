Mehr als im letzten Jahr: Steiermark rechnet mit erfolgreicher Weinernte

Die Winzer in der Steiermark erwarten heuer eine qualitativ gute Weinernte. In der Pressekonferenz vom heutigen Montag, am 26. August, sprach Präsident des burgenländischen Weinbauverbandes, Andreas Liegenfeld, von einer vielversprechenden Ernte, denn sie soll größer als die des vorherigen Jahres sein.

Keine Rekordernte, doch gute Qualität

Zwischen 200.000 und 210.000 Hektoliter Ernte werden laut Werner Luttenberger von der Landwirtschaftskammer erwartet. Im vorherigen Jahr waren es über 10.000 Hektoliter weniger, also rund 190.000 Hektoliter. „Eine Rekordernte wird es nicht“, erklärte Luttenberger, doch die Qualität und der Reifefortschritt bisher passe gut. Bereits ab Ende August werden die ersten Reben für Sturm und Sektgrundweine geerntet. Die Haupternte werde wohl rund um den 10. September beginnen. Das sei etwa eine Woche früher als im Vorjahr und den vielen heißen und sonnigen Tagen geschuldet. Wegen des Trends zu eher leichten Weinen, werde die Ernte dann auch eher rasch über die Bühne gehen, damit die Reben nicht mehr zu lange reifen, so Luttenberger.

Der Einfluss des Klimawandels auf die Ernte

Änderungen durch den Klimawandel sehe der Weinbaudirektor im Vergleich zu den 1980er-Jahren deutlich: Damals seien Welschriesling- und Schilchersorten ab dem 20. Oktober bis November geerntet worden. „Heutzutage wird da im Oktober nichts mehr geerntet, da sind wir schon ein Monat früher dran“, so der Weinbauexperte. Spätfrost sei 2024 übrigens kein ganz großes Problem gewesen: In der West- und in Teilen der Südsteiermark gab es vereinzelte Schäden. In diesen Regionen kam es auch zu sogenannten Verrieselungsschäden durch Regen, „ein Katastrophenjahr war es aber sicherlich nicht“. (APA_RED/26.8.2024)