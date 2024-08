Mit Schauübung: Tag der offenen Tür bei Wölfnitzer Florianis

Die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Wölfnitz laden am 8. September zum Tag der offenen Tür.

Veröffentlicht am 26. August 2024, 18:07 / ©Feuerwehr Wölfnitz

Am 8. September findet bei der Freiwilligen Feuerwehr Wölfnitz ein Tag der offenen Tür statt. Aus diesem Anlass erzählen der Kommandant der Wölfnitzer Florianis, Oberbrandinspektor Alexander Schabernig, und der Öffentlichkeitsbeauftragte, Brandmeister René Rückenbaum, über die Geschichte und den Stellenwert der Feuerwehr im Stadteil Wölfnitz.

150 Einsätze im Vorjahr

„Seit mehr als 135 Jahren gibt es uns im Norden von Klagenfurt. Unser Einsatzgebiet erstreckt sich über 33 km² und bis über die Grenzen von Klagenfurt hinaus. Die Gemeindegebiete Maria Saal, Liebenfels, Moosburg und Krumpendorf zählen mittlerweile zu unseren grenzübergreifenden Einsatzgebieten“, erzählt Brandmeister Rückenbaum im 5-Minuten-Interview. Stolz zeigt sich Alexander Schabernig, Kommandant der Florianis: „Blickt man auf das vergangene Jahr zurück, so wurden mehr als 150 Einsätze von einer hervorragend ausgebildeten Mannschaft bewältigt.“

Bei den Feuerwehrfesten kommen die Leute zusammen

Die aktive Mannschaft zählt 54 Mitglieder. „Jederzeit einsatzbereit“, so beschreibt Rückenbaum die Mannschaft der Florianis. Nach dem Alarm vergehen bis zum Ausrücken des ersten Fahrzeuges nur wenige Minuten. Voller Freude erzählen Schabernig und Rückenbaum über den gesellschaftlichen Aspekt der Feuerwehr im Stadtteil: „Bei unseren Veranstaltungen kommen alle Generationen zusammen, ob Feuerwehrball, Maibaumfeier oder der Tag der offenen Tür.“

Neue Feuerwehrjugend wird Können präsentieren

„Heuer gibt es beim Tag der offenen Tür eine besondere Neuheit, denn seit Anfang des Jahres gibt es neben der aktiven Mannschaft auch eine Feuerwehrjugend, die den Besucherinnen und Besuchern in Form einer Schauübung ihr Können präsentieren wird“, erklären sie weiter. Der Tag der offenen Tür der Feuerwehr Wölfnitz findet heuer am 8. September statt. Der Tag beginnt um 10 Uhr mit der traditionellen Feldmesse, im Anschluss gibt es ein gemütliches Beisammensein beim Rüsthaus in Wölfnitz.