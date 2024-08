Hagel und Überflutungen möglich: Hier wird es heute noch ungemütlich!

Gestern kam es bereits in Kärnten zu teils schweren Gewittern. Für heute wird eine neue Gewitterlinie erwartet, die von Südwesten her über den Süden Österreichs zieht. Schon zu Mittag soll der Alpenhauptkamm in Tirol von dieser Störungszone erreicht werden. Bis zum Abend dürften die Regenschauer und Gewitter auch Osttirol, Oberkärnten und den Lungau erreichen und sich weiter bis in Teile der Ober- und Weststeiermark ausbreiten, wie GeoSphere Austria berichtet.

Gefahr von heftigen Regenfällen

In den betroffenen Regionen kann es zu kräftigen Regengüssen kommen. GeoSphere Austria warnt zudem vor stürmischen Windböen in Gewitternähe. Aufgrund der Wetterlage wurde eine Gewitterwarnung für den Süden und Südwesten Österreichs ausgesprochen. Skywarn Austria meldet für den heutigen Montag kräftige Gewitter im Bergland. Die Warnstufe Orange (2 von 4) wurde für Osttirol, Oberkärnten, den Lungau und die Obersteiermark ausgerufen. Warnstufe Gelb (1 von 4) gilt für die umliegenden Gebiete. Die Störungszone, die sich quer über Österreich erstreckt, sorgt besonders in der Mitte und im Südwesten des Landes für gewitteranfällige Bedingungen.

Langsam ziehende Gewitter mit hohem Risiko

Skywarn Austria berichtet weiter, dass sich ab dem frühen Nachmittag erste Gewitterzellen ausgehend von den Bergen im Südwesten bilden können. Diese breiten sich im Laufe des Nachmittags und Abends aus, wobei der Schwerpunkt zwischen Osttirol und der Obersteiermark liegt. Auch in den umliegenden Gebieten können vereinzelt Gewitter auftreten. Da die Gewitter nur langsam vorankommen, können große Regenmengen zusammenkommen, was das Risiko von Muren und Überflutungen erhöht. Es wird auch vor Hagel bis zu zwei Zentimetern Durchmesser und stürmischen Böen gewarnt. In der Nacht sollen die Gewitter dann allmählich abklingen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.08.2024 um 19:34 Uhr aktualisiert