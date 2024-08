SPÖ setzt auf Neustart: Babler erklärt Vision für Österreich

SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler verbrachte den heutigen Montag, den 26. August, in Graz im Rahmen der „Herz + Hirn“-Tour. Der Tag begann mit einer Verteilaktion auf dem Bauernmarkt am Grazer Lendplatz, bei der auf die hohen Preise in Österreich hingewiesen wurde, die angeblich durch die unzureichende Teuerungsbekämpfung der schwarz-grünen Bundesregierung verursacht werden. Die SPÖ fordert daher eine „dringend notwendige“ Trendwende. Anschließend besuchte Babler ein Stockschießturnier in Seiersberg-Pirka. Den Abschluss bildete der zweite Tourstopp der „Herz + Hirn“-Tour im Dom im Berg vor mehr als 400 Zuhörern.

©SPÖ Steiermark Über 400 Gäste waren im Zuge der „Herz + Hirn“-Tour im Grazer Dom im Berg dabei.

Ein „Neustart für Österreich“

Bei der „Herz + Hirn“-Tour im Dom im Berg, stellte SPÖ Bundesparteivorsitzender Babler seine Ideen für ein „besseres“ Österreich vor: „Bei der Nationalratswahl geht es um eine wichtige Richtungsentscheidung über Österreichs Zukunft – vielleicht die wichtigste seit Jahrzehnten. Es geht darum, ob es einen Neustart für Österreich gibt oder eine unsoziale Politik der Kürzungen bei Pensionen, Bildung und Gesundheit.“ Sein Ziel ist ein Neustart, um dadurch „Österreich mit Herz und Hirn besser und gerechter zu machen.“