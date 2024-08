1,5 Milliarden Euro für „grünen“-Stahl in Leoben – Bau läuft

Kaum ein Umspannwerk-Bau sorgt für internationale Aufmerksamkeit, doch das „Grünstahl“-Projekt in Leoben ist eine Ausnahme – und das nicht nur wegen seiner Lage auf einem Hang. Das Bauprojekt erregt vor allem deshalb Aufsehen, weil das neue Stahlwerk in Donauwitz mit Strom aus erneuerbaren Quellen versorgt werden soll. Bis 2027 wird in der steirischen Montanstadt, ebenso wie in Linz, ein Elektro-Lichtbogenofen installiert, um „grünen Stahl“ zu produzieren. Diese Öfen sollen die herkömmlichen Hochöfen ersetzen, die mit Koks oder Kohle betrieben werden. Dadurch könnten allein durch dieses Projekt fünf Prozent der CO2-Emissionen in Österreich eingespart werden.

In Linz verzögern sich die Bauarbeiten noch

Etwa ein Drittel der Projektkosten, insgesamt etwa 1,5 Milliarden Euro, soll von der Stadt Leoben finanziert werden. Seit Beginn des Projekts im April dieses Jahres, wurden bereits 273 Millionen Euro investiert, was bedeutet, dass es im Budget- und Zeitplan liegt. In Leoben haben die Bauarbeiten bereits begonnen, während sie in Linz noch verzögert werden. Neben dem Umspannwerk in Leoben wird in Hessenberg das bestehende Werk adaptiert und mit einer 220-kV-Leitungsanbindung ausgestattet. Der Bau soll voraussichtlich im Sommer 2026 abgeschlossen sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.08.2024 um 19:04 Uhr aktualisiert