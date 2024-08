Baldramsdorfer berichten: „Wir haben gesehen, wie das Wasser auf uns zukommt“

Gestern Nacht herrschte in Baldramsdorf der Ausnahmezustand. Nach Starkregenfällen und heftigen Gewittern wurde in der Gemeinde im Bezirk Spittal an der Drau sogar der Zivilschutzalarm ausgelöst. Dieser wurde heute Mittag wieder aufgehoben – die Schäden sind jedoch verheerend. Ein 5-Minuten-Reporter war vor Ort und hat mit den Einwohnern von Baldramsdorf über die schreckliche Nacht gesprochen.

©Manfred Wrussnig Auch umgestürzte Bäume müssen nach den Unwettern in Baldramsdorf beseitigt werden.

Grollen und Wasserrauschen in der Nacht

„Wir haben in der Nacht ein Grollen gehört. Als wir nachsehen wollten, war der Strom weg und wir haben nur Wasserrauschen gehört. Mit Taschenlampen haben wir dann hinausgeleuchtet und haben nur gesehen, wie das Wasser auf uns zukommt. Es war furchtbar!“, schildert eine Bewohnerin unserem Reporter. Der Bürgermeister von Baldramsdorf, Friedrich Paulitsch, war die ganze Nacht auf den Beinen, und hat unter anderem dafür gesorgt, dass die Bürger mit Essen versorgt werden. Eine Familie musste sogar nach Spittal an der Drau evakuiert werden, mittlerweile ist sie jedoch wieder daheim.

©Manfred Wrussnig Erst heute wurden die Schäden nach dem Unwetter in Baldramsdorf in ihrem ganzen Ausmaß ersichtlich.

Aufräumarbeiten im Gange

Eine partielle Wolke entlud sich genau zwei Stunden lang über dem Graben, in dem sich Baldramsdorf befindet. In diesen zwei Stunden ergossen sich Regenmengen von 50 Litern pro Quadratmeter auf die kleine Ortschaft. „Innerhalb von Minuten traten die Bäche über die Ufer“, erklärte eine Anwohnerin unserem Reporter. Das Ausmaß der Sturmschäden ist groß: Neben Geröll und Schlamm, die in Häuser, Keller und Zufahrten eingedrungen sind und nun nach und nach von den Bewohnern und Einsatzkräften beseitigt werden, ist auch die Baldramsdorfer Landesstraße nach wie vor nicht befahrbar, da sie an einer Stelle unterspült wurde. „Es wird einige Tage dauern, bis die Straße wieder freigegeben werden kann“, gab Bürgermeister Paulitsch bekannt.

©Manfred Wrussnig Die gestrigen Unwetter hinterließen in Baldramsdorf eine Spur der Verwüstung.

Weitere Unwetter erwartet

Nachdem im Jahr 1983 in Baldramsdorf vier Personen bei einem Murenabgang ums Leben gekommen sind, zeigt sich Bürgermeister Friedrich Paulitsch erleichtert, dass diesmal keine Personen zu Schaden gekommen sind: „Es ist ein Riesenglück, dass niemand verletzt wurde“, erklärte er. Auch heute werden für Kärnten und vor allem für den Bezirk Spittal an der Drau Starkregenfälle prognostiziert. Bleibt zu hoffen, dass Baldramsdorf diesmal verschont bleibt.