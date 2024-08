1.000 Euro Shopping-Budget: Der Shoppingstar 2024 wird gesucht

Wer wird Shoppingstar 2024 und holt sich das 1.000 Euro Shopping-Budget? „Diese Frage stellt sich nunmehr bereits zum vierten Mal bei uns im Shopping Nord“, so Centerleiterin Heike Heinisser über die überaus unterhaltsame Mission. Immerhin müssen am Samstag, 7. September, vier Finalisten in nur zwei Stunden Shoppingzeit ein rundum perfektes Outfit kombinieren und dabei auch noch den Motto-Nagel so präzise wie möglich auf den Kopf treffen. „Es ist wirklich eine Challenge, in nur 120 Minuten den Look, Accessoires, Styling bis hin zu den Socken alles zu finden, dass dann auch noch harmoniert und die Jury überzeug“, so Heinisser.

Gefüllte Schultüten für Schulanfänger

Während der zwei Stunden Shoppingzeit sorgt späteres Jury-Mitglied Christoph Kulmer für „Magic Moments“ auf der Showbühne, die 50 Personen einen kulinarischen Leckerbissen in Form eines drei-Gang-Brunchmenüs genießen können. Plätze für den drei-Gänge-Shopping-Brunch können bei einer Verlosung des Shopping Nords und der Antenne Steiermark ergattert werden. Ab 14 Uhr können auch die Taferlklassler ihre prall gefüllten Schultüten am Infopoint abholen, der ihnen den Start in das neue Schuljahr versüßen soll. Zusätzlich zu den Schultüten, können sich die Kinder im überdachten Freiraum auf zwei Hüpfburgen auspowern. Am 30. September bekommen alle Einkäufer die Chance, seinen Schuleinkauf zurückzugewinnen. „Einfach Schuleinkauf im Shopping Nord tätigen, Rechnung am Infopoint abgeben und mit etwas Glück den Rechnungsbetrag in Form von Shopping-Gutscheinen retour erhalten“ so Heinisser abschließend.