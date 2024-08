Nach tödlichem Unfall am Frequency: Neue Details kommen ans Licht

Am Freitagmittag, dem 23. August 2024, ereignete sich in St. Pölten ein tragischer Unfall im Zuge der Abbauarbeiten nach dem FM4-Frequency-Festival. Ein Staplerfahrer war dabei, Absperrzäune abzutransportieren, als er beim Rückwärtsfahren eine Joggerin übersah. Der rechte Hinterreifen des Teleskopstaplers erfasste die 53-jährige Frau, die dabei schwer verletzt wurde. Obwohl der Notarzt die Joggerin noch reanimieren konnte, verstarb sie später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. Die genaue Unfallursache wird derzeit untersucht, und es bleiben Fragen offen, etwa ob die Frau beim Laufen Ohrstöpsel trug, was ihre Wahrnehmung beeinträchtigt haben könnte.

Drogenverdacht gegen den Fahrer

Der 36-jährige Fahrer des Staplers steht nun unter Verdacht, den Unfall unter Drogeneinfluss verursacht zu haben. Ein Polizeiarzt stellte eine mögliche Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest, was von der Polizei bestätigt wurde. Um den Verdacht zu klären, wurde dem Fahrer Blut abgenommen, doch die Ergebnisse der Analyse sind noch ausständig, wie „noe.ORF.at“ berichtet. Die Polizei untersucht den Vorfall weiterhin, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären. Neben der Blutanalyse wird geprüft, ob weitere Faktoren, wie etwa das Tragen von Ohrstöpseln durch die Joggerin, zu dem tragischen Geschehen beigetragen haben könnten. Die Ergebnisse der Ermittlungen werden mit Spannung erwartet.