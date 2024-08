Büffeln in den Ferien: 5805 Schüler bereiten sich auf das neue Jahr vor

Das Konzept der Sommerschulen wurde im Jahr 2020 erstmals eingeführt und scheint ein voller Erfolg zu sein, angesichts der 5.805 Kinder, die noch bis zum 6. September an 117 Standorten in der Steiermark das Programm besuchen. Grund dafür sei, dass man in Sommerschulen besser lernen kann, als sich zuhause allein auf das neue Schuljahr vorzubereiten. Im projektorientierten, täglich vierstündigen Unterricht fokussieren sich die Lehrkräfte auf die Förderung von Mathematik, Sachunterricht und Deutsch in den Volksschulgruppen. Für Schüler in höheren Jahrgängen stehen auch Fremdsprachen auf dem Programm.

597 Lehrer und 259 Studenten unterrichten

Besonders effektiv scheinen die sogenannten „Büffel-Partien“ für Mittelschul-Klässler zu sein, da man in diesen den Stoff des vergangenen Jahres in Form von Themenpaketen und Gedächtnisübungen noch einmal durchgeht. Das Gehirn wird durch eine Viertelstunde Sport am Morgen angeregt, bevor der Unterricht beginnt. Begleitet werden die steirischen Kinder von insgesamt 597 Lehrern und 259 Studenten landesweit. Alle Lehrer und Studenten, die noch Praxisstunden für das Studium sammeln möchten, unterrichten in Hausmannstätten in zwei Volksschul- und sieben Mittelschulgruppen.