Nach langem Kampf: Diese Volksschule muss nun schließen

Bereits im März wurden Gerüchte laut, dass die Volksschule St. Egyden in Velden vor der Schließung stehe. Nun gibt es Gewissheit: Die kleine Volksschule wird zu Schulbeginn ihre Pforten nicht mehr öffnen. Dieser Beschluss wurde heute Medienberichten zufolge in einer mündlichen Verhandlung der Kärntner Bildungsdirektion gefasst.

Zehn Kinder zu wenig

Waren es im März noch 30 Schüler, die die kleine Volksschule St. Egyden in Velden besuchten, so wären es nach einem Bericht des ORF Kärnten zu Schulbeginn im September nur noch 20 gewesen. Somit kam man nicht auf die Mindestschülerzahl von 30, um den Schulstandort aufrechtzuerhalten.

Alle Bemühungen nutzten nichts

In den letzten Monaten haben die St. Egydener Bürger viel getan, um die drohende Schließung abzuwenden. Mit einer Petition wiesen sie darauf hin, dass die Volksschule das „Herz des Ortes“ sei und eine Erhaltung des Schulstandortes der Gemeinschaft dienen würde. Obwohl 1.004 Personen die Petition für eine „Änderung der Schulsprengel und Erhaltung des Schulstandortes St. Egyden an der Drau“ unterschrieben, wird die kleine Schule nun geschlossen. Auch ein entsprechender Antrag der Marktgemeinde Velden an das Landesverwaltungsgericht brachte keinen Erfolg. Die 20 St. Egydener Volksschukinder werden laut ORF-Bericht auf Volksschulen in Velden und Schiefling aufgeteilt.