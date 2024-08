Urlaub endet tödlich: Österreicherin stirbt am Strand von Jesolo

Tragödie in Jesolo: Eine 71-jährige Österreicherin stirbt nach einem Zusammenbruch im Meer, trotz sofortiger Hilfe durch Badegäste und Rettungskräfte.

Tragödie in Jesolo: Eine 71-jährige Österreicherin stirbt nach einem Zusammenbruch im Meer, trotz sofortiger Hilfe durch Badegäste und Rettungskräfte.

Veröffentlicht am 26. August 2024, 19:55 / ©Fotomontage Canva / Reinhard Thrainer auf Pixabay

Am Montag, den 26. August 2024, kam es am Strand von Jesolo zu einem tragischen Vorfall. Die 71-jährige Österreicherin war am Vormittag ins Meer gegangen, um sich zu erfrischen. Kurz nach 11 Uhr brach die Frau plötzlich im Wasser zusammen. Andere Badegäste bemerkten den Vorfall und eilten ihr zur Hilfe. Sie brachten die Pensionistin ans Ufer und schlugen umgehend Alarm, wie die Küstenwache von Jesolo bestätigte.

Wiederbelebungsversuche waren erfolglos

Die sofortige Reaktion der Rettungskräfte folgte schnell. Rettungsschwimmer sowie eine professionelle Krankenschwester trafen umgehend am Strand ein. Ein Rettungswagen war ebenfalls vor Ort. Trotz intensiver Wiederbelebungsversuche durch die Fachkräfte konnte die 71-Jährige nicht mehr gerettet werden. Die genauen Umstände und die gesundheitlichen Vorkehrungen der Frau wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

Tragödie vor den Augen der Verwandten

Die verstorbene Frau befand sich in Begleitung ihrer Verwandten, die den Vorfall miterleben mussten. Die schnelle Hilfe der Badegäste und Rettungskräfte konnte das Leben der Pensionistin leider nicht mehr retten. Über die Hintergründe des Zusammenbruchs gibt es derzeit keine weiteren Informationen. Die Küstenwache von Jesolo setzt die Ermittlungen fort, um die genauen Ursachen des tragischen Ereignisses zu klären, wie mehrere Medien berichten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.08.2024 um 19:58 Uhr aktualisiert