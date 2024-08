Drei Verletzte: LKW geriet in Gegenverkehr, kollidierte mit Auto

Der LKW geriet in einer langgezogenen Rechtskurve in den Gegenverkehr.

Heute Vormittag, am 26. August, kam es in Vordersee, in Salzburg, zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem 29-jährigen Lkw Lenker und einem 74-jährigen Autolenker. Der 29-jährige Afghane geriet mit seinem Fahrzeug aus unbekannter Ursache auf der Hinterseestraße in einer langgezogenen Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Fahrzeuglenker aus Deutschland. Beide Unfalllenker und die 75-jährige Beifahrerin des Deutschen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Das Ausmaß ihrer Verletzungen ist noch unbekannt. Das Rote Kreuz brachte die Verunfallten in das Uniklinikum und Unfallkrankenhaus Salzburg. Das Ergebnis der Alkotests ergab, dass keiner der beiden alkoholisiert war.