Straßensperre aufgehoben: L24 in Osttirol nach Unwetter wieder befahrbar

Die L24 Virgentalstraße in Osttirol ist nach den schweren Unwettern wieder geöffnet. Aufräumarbeiten laufen, und die Straße ist vorübergehend einspurig befahrbar.

Die L24 Virgentalstraße in Osttirol ist nach den schweren Unwettern wieder geöffnet. Aufräumarbeiten laufen, und die Straße ist vorübergehend einspurig befahrbar.

Veröffentlicht am 26. August 2024, 20:19 / ©BML

Am Sonntag, den 26. August 2024, kam es zu schweren Unwettern in Prägraten am Großvenediger in Osttirol. Innerhalb von nur zwanzig Minuten fielen bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter, was zu mehreren Murenabgängen im Gemeindegebiet führte. Besonders betroffen war die L24 Virgentalstraße, die zwischen den Ortsteilen Bobojach und Wallhorn erheblich beschädigt wurde.

Freigabe der L24 Virgentalstraße

Die gute Nachricht aus Osttirol: Die L24 Virgentalstraße kann nun wieder von Fahrzeugen genutzt werden. Ab sofort ist die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben, wie das Land Tirol berichtet. Allerdings ist die Straße im Bereich des Ortsteils Hinterbichl nur einspurig befahrbar und wird durch Verkehrszeichen geregelt. Die Arbeiten zur vollständigen Wiederherstellung der Straße werden fortgesetzt, wie das Land Tirol berichtet.

Aufräumarbeiten dauern an

Rund 80 Einsatzkräfte sind derzeit mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Neben der L24 sind auch andere Gemeindestraßen und Brücken durch die Muren beschädigt worden. Die Schutzbauten hielten den größten Schäden stand, und es wurden keine Personenschäden gemeldet. Das Wasser wird aktuell aus den Auffangbecken entfernt und die Durchlässe unter der Straße freigelegt, um die Schäden zu beheben.

Großer Dank an Helfer

Der zuständige Bundesminister Norbert Totschnig lobte die schnelle Reaktion und die erfolgreichen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. Er betonte, dass die Investitionen in den Schutz vor Naturereignissen notwendig sind, um größere Schäden zu verhindern. Gottfried Islitzer, Bürgermeister von Prägraten, dankte den Helfern und versicherte, dass die Versorgung in der Gemeinde sichergestellt ist. Die Straße soll noch am heutigen Tag vollständig wiederhergestellt werden.