Digitalisierung & Nachhaltigkeit im Herbstprogramm der Kärntner VHS

Ende August präsentierten die Kärntner Volkshochschulen (VHS) ihr neues Herbst-/Winter-Programm 2024/25 mit über 1.400 Kursen. „Neben den Dauerbrennern setzen wir jährlich aktuelle Themenschwerpunkte, heuer sind es Digitalisierung und Nachhaltigkeit,“ stellte VHS-Geschäftsführerin Beate Gfrerer vor.

Künstliche Intelligenz & nachhaltige Lebensgestaltung im Fokus

Die Bildungsexpertin betont: „Wir bieten regional bedarfsorientiert an, was unsere Teilnehmer wünschen und ergänzen mit Angeboten, die sich aus unserer täglichen Bildungspraxis herauskristallisieren, weil sie gesellschaftlich und beruflich wichtig sind. Digitalisierung und künstliche Intelligenz sind Querschnittsthemen für alle Bürger. Die Frage nach einer nachhaltigen Lebensgestaltung beschäftigt die Menschen stark, daher bieten wir in diesem Bereich heuer 110 Kurse an.“ Angeboten werden im Bereich Nachhaltigkeit beispielsweise Kurse dazu, wie mit selbst erzeugter Energie Kosten minimiert werden können sowie Kurse zu Upcycling, Clean Eating und zum „Green Office“. Sicheres Internet, digitale Helferlein und Amtswege stehen im Bereich Digitalisierung im Fokus.

3000 Kurse und 21.500 Kursteilnahmen im Vorjahr

Viele Themen werden für unterschiedliche Vorkenntnisse angeboten und für Anfänger und (leicht) Fortgeschrittene durchgeführt. Das VHS-Programm umfasst verschiedene Kursorte, – formate und -leiter. „Mit 72 Kursorten und 576 Kursleitern ist jedes Angebot einzigartig“ berichtet Gfrerer und bilanziert: „Im Jahr 2023 haben wir insgesamt 3000 Kurse durchgeführt und verzeichneten über 21.500 Teilnahmen. Besonders stark frequentiert waren die Bereiche Gesundheit & Bewegung, Sprachen und digitale Kompetenzen.“ Dank Fördergebern kann eine Vielzahl an geförderten oder kostenlosen Angeboten über die Website der VHS gebucht werden.

Bedarfsorientierte Anpassung des Angebots

„Das VHS-Programm wird ständig bedarfsorientiert angepasst und ermöglicht Bildungsangebote am Puls der Zeit“, erklärt die Bildungsexpertin den Ansatz der VHS als Bildungsnahversorgerin. Bildung wird als sinnvolle Freizeitaktivität konzipiert, entscheidend seien Inhalte und die Vermittlung auf Augenhöhe, erklärt Gfrerer. „Erwachsene lernen nicht nur weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Diesem Anspruch zollen wir in allen gestalterischen Aspekten wie der vortragenden Person, den Lernmedien, der Sprache etc. Tribut und machen Lust auf Bildung.“

Neue Konzepte für bessere Lernatmosphäre

„Wir wollen aus klassischen Seminarräumen, rein in neue Lernorte und suchen laufend neue, inspirierende Örtlichkeiten. Heuer werden erstmals Kurse in der Galerie der Diakonie de La Tour und im Kärnten Museum durchgeführt“, so Gfrerer. Die Programmgestaltung sei in engem Austausch mit regionalen Entscheidungsträgern erarbeitet worden.

325 Kurse warten im Herbst auf die Villacher

Mit 325 Kursen, die in Villach sowie den Außenstellen angeboten werden, deckt das Programm eine breite Palette an Themenbereichen ab: Politik, Kultur & Gesellschaft, Naturwissenschaft, Technik & Nachhaltigkeit, Berufsorientierte Bildung, Digitale Kompetenzen, Sprachen, Kunst, Kreativität & Kulinarik sowie Gesundheit & Bewegung. Das Kursangebot richtet sich an Menschen aller Altersgruppen und Interessen. Die Volkshochschulen leisten durch ihre Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Chancengerechtigkeit in Österreich. „Wir sind stolz darauf, durch unser Bildungsangebot Menschen zu unterstützen und ihnen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung zu bieten“, erklärt Villachs Bezirkskoordinatorin Felicitas Wachschütz. In Villach und Umgebung werden Kurse in Villach, Arnoldstein, Feistritz an der

Drau, Finkenstein am Faaker, See, Treffen, Velden am Wörthersee angeboten.

300 Kurse in Klagenfurt

Auch in Klagenfurt wird Interessierten ein buntes Programm geboten. Ein besonderes Highlight gibt es für Weinkenner und Menschen, die es noch werden wollen: Erstmalig wird heuer ein Hobby-Winzer-Lehrgang angeboten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Ahnenforschung. Dank einer Kooperation zwischen den Kärntner Volkshochschulen, der Diözese Gurk und dem Landesarchiv Kärnten können Kärntner sich nun den Spuren ihrer Vergangenheit folgen und die eigene Familiengeschichte erforschen. Auch im Sportbereich wird mit Degenfechten und Bogenschießen etwas Neues geboten.