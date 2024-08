Fahrgast verletzt: Bus wich Fußgängerin aus, kollidierte mit Autos

Heute Morgen, am 26. August, kam es gegen 4.40 Uhr in der Erdbergstraße, in Wien, zur Kollision eines Linienbusses mit mehreren geparkten Fahrzeugen. Dabei wurde ein Fahrgast leicht verletzt und es entstand Sachschaden an mehreren Fahrzeugen sowie einer Hausfassade. Laut der Buslenkerin und einer Zeugin soll ein schwarzer Hund und gleich danach eine Frau unvermittelt über die Straße gelaufen sein. Um einen Zusammenstoß mit der Frau zu vermeiden, soll die Buslenkerin stark nach rechts gelenkt haben, wodurch es zur Kollision mit den abgestellten Autos und dem Haus kam.

Fußgängerin entfernte sich vom Unfallsort

Die Frau soll mit dem Hund sich sofort von der Unfallstelle entfernt haben. Die Berufsrettung Wien versorgte den verletzten Fahrgast notfallmedizinisch und brachte ihn in ein Krankenhaus. Auch die Berufsfeuerwehr Wien stand im Einsatz. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Erdbergstraße von der Apostelgasse bis zur Löwenherzgasse gesperrt. Derzeit wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr gegen die unbekannte Frau sowie die Buslenkerin ermittelt.