Hagelgewitter auf Klettersteig: Mutter und Sohn in den Karnischen Alpen gerettet

Veröffentlicht am 26. August 2024, 21:09 / ©Robert Telsing

Am 26. August bestieg eine 51-jährige Urlauberin aus Wien gemeinsam mit ihrem 15-jährigen Sohn den Klettersteig Senza Confini auf dem Cellon in den Karnischen Alpen in der Gemeinde Kötschach-Mauthen im Kärntner Bezirk Hermagor. Gegen Ende des gesicherten Klettersteiges setzte plötzlich ein Hagelgewitter ein, weshalb sie die Klettertour nicht mehr beenden konnten. Daraufhin setzte die Frau einen Notruf ab.

Bergrettung und Polizei im Einsatz

Fünfzehn alarmierte Einsatzkräfte der Bergrettung der Ortsstelle Kötschach-Mauthen setzten sich über mehrere Zustiegswege zur Gefahrenstelle ab. Mithilfe des verständigten Polizeihubschraubers wurden die Hilfesuchenden, die ihre Tour mittlerweile aufgrund einer Wetterbesserung fortsetzen konnten, am Ausstieg des Klettersteiges gefunden. Daraufhin wurden drei Bergretter vom Hubschrauber zur Einsatzstelle gebracht, welche die unverletzten Kletterer zum Ausgangspunkt der Tour begleiteten.