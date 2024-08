Lkw-Fahrer übersah Rollstuhlfahrerin: Frau (57) schwer verletzt

Heute Nachmittag, am 26. August, gegen 16 Uhr lenkte ein 51-jähriger LKW-Lenker aus dem Bezirk Gmunden seinen LKW auf der Boschstraße in Wels, in Oberösterreich, und beabsichtigte in weiterer Folge in die Kaplanstraße nach rechts einzubiegen. Dabei kollidierte er mit einer 57-jährigen Rollstuhlfahrerin aus Wels. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Teil der Ermittlungen. Der LKW-Lenker gab an, die Rollstuhlfahrerin nicht gesehen zu haben. Die verletzte 57-Jährige wurde durch die Rettung an der Unfallstelle erstversorgt und mit schweren Verletzungen ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.08.2024 um 21:28 Uhr aktualisiert