Unmut über Gelenkebusse: Grazer Gasse zu schmal

Am Montag, dem 5. August, tauchte der 34E-Bus zum ersten Mal unangekündigt in „Am Eichbach“ auf und seitdem ist die neue Linie zur Plage der Anrainer geworden. Das neue Halte- und Parkverbot, das nun für die ganze Gasse gilt, wurde niemandem im Vorhinein angekündigt. Dies stellt ein großes Problem für die Bewohner der Am Eichbach dar, denn weder Pflege- noch Reinigungsdienste, Ärzte, Rettungsdienste, Paketzusteller noch Öllieferanten dürfen jetzt dort parken.

Umwege, statt Umstände

Wenn Familien mit ihren Kindern und Kinderwägen die Gasse hinunterspazieren, um zum Supermarkt zu gelangen, müssen sie sich, wenn der große Bus kommt, an den Zaun drücken, um nicht in Gefahr zu geraten. Kommt dem Bus ein Auto entgegen, muss dieses in die stark befahrene Ziehrerstraße zurücksetzen, berichtete eine Anrainerin „der Grazer“. Die Anrainer haben ihre Unzufriedenheit in etlichen E-Mails an die Stadt Graz und die Holding kundgetan und bitten darum, dass der Bus eine 100 Meter lange Umwegroute über die Ziehrerstraße nimmt, damit keine Fußgänger mehr gefährdet werden. Der Einsatz des 34E-Busses im Sommer verwundert die Anrainer, denn er sei als Einschub für die Stoßzeiten gedacht, fahre im Moment jedoch leer.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.08.2024 um 21:25 Uhr aktualisiert