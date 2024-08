Kärnten glänzt bei „Aktion scharf“: Wenige Verstöße bei Kebapstand-Kontrollen

Die Schwerpunktaktion der Finanzpolizei richtete sich gegen Missstände in österreichischen Kebapläden.

Veröffentlicht am 26. August 2024, 21:46 / ©Fotomontage Canva/BMF/Finanzpolizei

Zwischen 12. und 16 August fand in ganz Österreich die „Aktion scharf“ statt. Dabei handelte es sich um eine Schwerpunktaktion der Finanzpolizei, bei der bundesweit Kebapstände überprüft wurden. Der Fokus lag dabei auf möglicher Schwarzarbeit, nicht vorhandenen bzw. nicht verwendeten Registrierkassen sowie auf Übertretungen nach der Gewerbeordnung, da im Vorfeld laut Angaben des Finanzministeriums zahlreiche Hinweise und Anzeigen eingegangen waren. Österreichweit wurden zahlreiche Verstöße aufgedeckt.

Kärnten fiel positiv auf

Auf Anfrage von 5 Minuten teilte uns Stefan Trittner vom Bundesministerium für Finanzen die Zahlen für Kärnten mit. „In Kärnten gab es vergleichsweise wenige Verstöße, das südlichste Bundesland ist positiv aufgefallen“, gab Trittner bekannt. So wurden hier nur fünf Verstöße im Bereich Arbeitsmarkt aufgedeckt und 3.700 Euro an Steuerrückständen eingetrieben. Zum Vergleich: In der Steiermark wurden acht Verstöße im Bereich Arbeitsmarkt und elf Registrierkassenverstöße geahndet.

Bundesweit zahlreiche Verstöße festgestellt

Bundesweit sieht die Bilanz der Schwerpunktaktion nicht so rosig aus: In 221 kontrollierten Betrieben wurden 272 Verstöße festgestellt. Finanzminister Magnus Brunner spricht von einer „erschreckenden Bilanz“. Im Detail wurden 51 Verstöße wegen falscher bzw. nicht vorhandener Arbeitszeitaufzeichnungen, 40 Fälle von Meldeverstößen zur Sozialversicherung, 13 Verstöße gegen das Ausländerbeschäftigungsgesetz, 10 Verstöße gegen das Arbeitslosenversicherungsgesetz und zwei Fälle von Lohndumping festgestellt. In 48 Fällen lagen Übertretungen nach der Gewerbeordnung vor.

Drei Kebapstände mit unterirdischen Hygienebedingungen

Die Finanzpolizei stellte auch eklatante Verfehlungen bei der Registrierkassenpflicht fest: In 48 Fällen fehlte die Registrierkasse bzw. wurde diese einfach nicht verwendet. Zudem wurde in 60 Fällen keine oder keine korrekte Rechnung ausgegeben. Im Rahmen der Kontrollen wurden zudem knapp 40.000 Euro an Abgabenrückständen eingetrieben. Bei drei Kebabständen herrschten derart schlechte Hygienebedingungen, dass die Lebensmittelaufsicht verständigt werden musste. Den Betrieben drohen nun Nachzahlungen, äußerst empfindliche Strafen und weitere Ermittlungen wegen der zahlreichen Verstöße.