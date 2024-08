Sonnig & warm: Sommerwetter am Dienstag in Kärnten erwartet

Am Dienstag wird es in Kärnten wieder sommerlich warm. Das prognostizieren die Meteorologen von GeoSphere Austria. Am Nachmittag können sich über dem Bergland einige Quellwolken bilden, die sich auch in gewittrigen Regenschauern entladen, in den meisten Kärntner Regionen soll es jedoch trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen morgen bis zu 29 Grad.