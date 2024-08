Die Sonne kommt wieder durch: Warmes Wetter trotz möglicher Schauer

Nach der Auflösung von Nebelfeldern, Restwolken und letzten Regenschauern im Südosten setzt sich am Dienstag in der Steiermark wieder häufiger die Sonne durch. In der Obersteiermark soll es ebenfalls zu einer Erwärmung kommen. Am Nachmittag bilden sich, so prognostiziert GeoSphere Austria, ein paar Quellwolken. Der eine oder andere Schauer sei im westlichen Bergland nicht ausgeschlossen. In den meisten Regionen bleibt es jedoch trocken. Frühmorgens sollen die Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad liegen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 22 bis 29 Grad.