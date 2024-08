Sommerwetter in Wien: 29 Grad und Sonnenschein

In Wien wird es am Dienstag sommerlich.

In Wien wird es am Dienstag sommerlich.

In Wien wird es am Dienstag sommerlich. Das prognostizieren die Meteorologen von GeoSphere Austria. Am Vormittag ziehen noch einige Wolken über die Bundeshauptstadt, auch ein paar Quellwolken können dabei sein. Am Nachmittag lockert es jedoch auf und die Sonne setzt sich durch. Bei mäßigem Nordostwind erreichen die Temperaturen am Dienstag bis zu 29 Grad.