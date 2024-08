Sturz auf nasser Fahrbahn: 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Am Montag gegen 10.30 Uhr fuhr ein 18-jährige Motorradlenker aus dem Bezirk Weiz auf der B20 von Seewiesen nach Mariazell. In einer Linkskurve kam der Fahrer aufgrund der nassen Fahrbahn zu Sturz. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt des Roten Kreuzes Mariazell vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins UKH Kalwang geflogen. Die Freiwilligen Feuerwehren Mariazell und Gollrad waren ebenfalls am Einsatz beteiligt. Die B20 musste in der Zeit von 10.40 bis 11.30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.