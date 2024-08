Viel Sonne und vereinzelte Schauer: So wird das Wetter am Dienstag

Am Dienstag dominiert der Sonnenschein in Österreich, mit möglichen Schauern im Bergland.

Am Dienstag dominiert der Sonnenschein in Österreich, mit möglichen Schauern im Bergland.

Veröffentlicht am 26. August 2024, 22:43 / ©5 Minuten

Am Dienstag wird der Sonnenschein in Österreich klar dominieren. Bereits in den frühen Morgenstunden ist mit strahlendem Wetter zu rechnen, das sich über den gesamten Tag hinweg fortsetzt, wie die Experten von GeoSphere Austria berichten.

Quellwolken am Nachmittag

Während des Tages können sich allerdings einige Quellwolken bilden. Diese werden vor allem im Bergland sichtbar, wo sie das Risiko für lokale Schauer oder Gewitter erhöhen. In den meisten Regionen bleibt es jedoch trocken. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag angenehme 25 bis 30 Grad. Der Wind weht dabei schwach bis mäßig aus Nord bis Ost und sorgt für eine leichte Brise, die die sommerlichen Temperaturen erträglich macht.