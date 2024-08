Tragisch: Motorradlenker (59) prallt gegen LKW und verliert sein Leben

Am 26. August 2024, um 13.25 Uhr lenkte ein 23-jähriger Österreicher einen LKW auf der Bundesstraße 182 (Brenner-Bundesstraße) vom Matrei kommend in Richtung Schönberg. Auf Höhe Straßenkilometer 13,600 ordnete sich der LKW-Fahrer auf der dortigen Links-Abbiegespur ein und wollte nach links in die B 183 (Stubaital-Straße) in Richtung Ortsgebiet Schönberg einbiegen. Zeitgleich fuhr ein 59-jähriger deutscher Motorradlenker (aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont) auf der B 182 von Innsbruck kommend in Richtung Brenner. Im Zuge des beabsichtigen Abbiegemanövers prallte der entgegenkommende Motorradfahrer frontal gegen die rechtsseitigen Zwillingsreifen des LKW und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach erfolgter Erstversorgung am Unfallort wurde der Motorradfahrer mit der Rettung in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert, wo er seinen Verletzungen erlag.