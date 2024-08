Schwerer Unfall in Tirol: Auto crasht frontal gegen Felswand

Am 26. August 2024, gegen 17.30 Uhr lenkte ein 36-jähirger deutscher Staatsangehöriger im Gemeindegebiet von Stanzach einen Leihwagen auf der Namloser Landesstraße (L-21) von Bichlbach kommend in Richtung Stanzach. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Lenker im Bereich von Straßenkilometer 22,400 die Kontrolle über den PKW, kam über den linken Fahrbahnrand hinaus und prallte in der Folge frontal gegen eine Felswand. Der Lenker wurde durch den Anprall schwer verletzt und nach der Erstversorgung am Unfallort mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen. Der 33-jährige deutsche Beifahrer wurde ebenfalls schwer verletzt und mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert. Am Leihwagen entstand nach erster Beurteilung Totalschaden.