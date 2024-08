Aus dem Bett gezerrt: Mann (24) verprügelt und bestohlen

Am gestrigen Montagabend spielten sich brutale Szenen in einer Wohngemeinschaft in Klagenfurt ab. Ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit/Glan und ein weiterer, derzeit unbekannter Mann haben einen 24-jährigen Mann vom Bett gezerrt und diesen durch mehrere Schläge gegen das Gesicht und den Körper unbestimmten Grades verletzt, heißt es im Polizeibericht des Landespolizeidirektion Kärnten. Des Weiteren stahlen die beiden Männer Bargeld in der Höhe von mehreren Hundert Euro von dem verletzten Klagenfurter und flüchteten.

Fahndung verlief bisher negativ

Kurze Zeit später hat ein weiterer Bewohner der Wohngemeinschaft den verletzten Mann in dessen Zimmer gefunden und den Polizeinotruf gewählt. Nach medizinischer Erstversorgung wurde der Klagenfurter von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht, heißt es weiter im Polizeibericht. Am Tatort konnten ein Rucksack, samt Kopfhörer und eine Suchtgift-Spritze vorgefunden werden. Laut Angaben der Bewohner der WG gehöre dieser Rucksack keinem von ihnen, so die Landespolizeidirektion Kärnten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bis dato negativ.