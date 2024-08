Nach Zusammenstoß: Auto schlittert 120 Meter an Tunnelwand entlang

Salzburg / Zell am See

Am Abend des 26. August 2024 lenkte ein 24-jähriger amerikanischer Staatsangehöriger einen Mietwagen auf der Felbertauernstraße von Matrei/Osttirol kommend in Richtung Mittersill. Im Bereich des Felbertauerntunnels kam es aus unbekannter Ursache zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, welcher von einem 51-jährigen Osttiroler gelenkt wurde. Durch die Kollision prallte das Mietfahrzeug an die Tunnelwand, schlitterte ca. 120 Meter weiter bis kurz nach dem Tunnelportal „Nord“ und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 24-jährige Amerikaner und seine drei Insassen wurde nicht verletzt. Der 51-jährige Osttiroler wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Durchgeführte Alkotests verliefen negativ.