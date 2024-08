Skatepark Klagenfurt soll wiederbelebt werden: Petition gestartet

Wie aktuelle Bilder verdeutlichen, ist der Skatepark im Europapark sehr heruntergekommen. Die Interessensgemeinschaft (IG) setzt sich für eine Umgestaltung des Skateparks unter Einbeziehung der Jugendlichen ein, damit hier endlich ein attraktiver Ort entstehen kann, heißt es in der Online Petition der IG. Die aktuelle Situation des Skateparks ist wenig einladend für die junge Generation, auch haben schon vergangenen Herbst die großen Rampen den Sicherheitscheck nicht mehr bestanden und mussten abgebaut werden, heißt es in der Petition der IG.

©KK | Die wenig einladende Betonwüste soll in einen attraktiven Skatepark umgewandelt werden. ©KK | Gefordert wird die Neugestaltung des Areals mit Einbeziehung der lokalen Szene.

Konsumfreier Ort für Jugend, Kultur und Sport

Die Interessensgemeinschaft Europapark 9020 beschäftigt sich mit der Reaktivierung und Neugestaltung des Skateparks im Europapark Klagenfurt und hat eine Online Petition gestartet mit der mittlerweile fast 600 Unterschriften gesammelt werden konnten. Nachdem 2022 klar war, dass die Rampen irreparabel waren, haben sich einige Vereine und Personen aus der Klagenfurter Jugendszene zusammengetan und sich für die Neugestaltung eingesetzt, heißt es in der Petition. „Deshalb liegt es jetzt an uns auf dieses Thema aufmerksam zu machen und einen öffentlichen, konsumfreien Ort für Jugend, Kultur und Sport in Klagenfurt zu retten“, betonen Peter Piuk und Valentin Pezzei der Interessensgemeinschaft Europapark. Seit Jahren spräche man im Rathaus über Umbauten, heißt es in der Kleinen Zeitung, das Vorhaben stocke aber.

Workshop-Angebot und Demo am 31. August

Skateboarden, Inline-Skating, Rollschuhlaufen, Basketball, Volleyball, Parkour, Calisthenics, Breaking uvm. brauchen einen zugänglichen Ort im Freien in Klagenfurt, daher hat die Interessensgemeinschaft Skatepark im August zahlreiche Workshops angeboten. Unter anderem auch Hatha Yoga, Functional Fitness und Yoga under the tree. Am 31. August findet ab 17 Uhr im Skatepark die Demo/Diskussionsrunde mit und Workshops und Aktionen statt.