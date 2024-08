Ledenitzen: Pellets an soziales Wohnprojekt Lorenzhof gespendet

Die Lebenshilfe Kärnten hat im Zuge der Modernisierung ihrer Heizanlage am Standort Ledenitzen einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit unternommen, heißt es in der Presseaussendung der Lebenshilfe Kärnten. Um von einer Ölheizung vollkommen auf eine neue, umweltfreundlichere Anlage umzubauen, musste das bestehende Pellets-Lager geleert werden. Da eine Zwischenlagerung nicht möglich gewesen wäre und für eine Entsorgung enorme Kosten angefallen wären, entschied sich die Lebenshilfe Kärnten, die Pellets dem sozial engagierten Wohnprojekt Live Together Lorenzhof aus der Nachbarschaft zu spenden.

Win-Win-Situation

Das Wohn-Projekt Live Together Lorenzhof ist ein integratives Gemeinschaftsprojekt, das auch sozial benachteiligten Menschen Wohnraum bietet und das sich als Gemeinschaft gegenseitig unterstützt. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Pellets an eine so wertvolle Einrichtung gehen. Es war uns wichtig, dass die Pellets nicht ungenutzt bleiben. Die Spende an den Verein ist eine Win-Win-Situation: Wir können unsere neue Anlage in Betrieb nehmen und gleichzeitig einer sozial engagierten Einrichtung helfen,“ sagt Silke Ehrenbrandtner, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Kärnten.

Kostenfreier Transport der Seppele

Besonders erfreulich ist auch die Unterstützung durch die Firma Seppele. Der Abfallentsorger erfuhr über Live Together von der Aktion und bot an, die Pellets kostenfrei aus dem Keller der Lebenshilfe Kärnten zu pumpen und sicher zum Live Together Lorenzhof zu transportieren, heißt es seitens der Lebenshilfe Kärnten. „Das Engagement der Firma Seppele ist für uns ein wunderbares Beispiel dafür, wie Unternehmen und soziale Einrichtungen gemeinsam einen Unterschied machen können“, freut sich Ehrenbrandtner über die Aktion.