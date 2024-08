Flugzeugabsturz in Vorarlberg: Wrackteile kilometer weit verstreut

Was ist passiert?

Veröffentlicht am 27. August 2024

Suche nach Wrackteilen erfolgreich fortgesetzt

Nach einer wetterbedingten Unterbrechung der Suche am Montagabend, konnte diese am Dienstag um 7 Uhr fortgesetzt werden. Bei günstigen Bedingungen gelang es der Flugpolizei, die Absturzstelle schnell ausfindig zu machen. Am Montag waren bereits einzelne Wrackteile, kilometerweit verstreut, im unwegsamen Zalimtal gefunden worden.

Spurensicherung durch Alpinpolizei

Die Alpinpolizei wird nun vor Ort die Spurensicherung übernehmen, unterstützt von der Flugunfallkommission. Ein Flugsachverständiger wurde von der Staatsanwaltschaft beauftragt, ebenfalls an die Absturzstelle zu kommen. In der Fluggastzelle wird eine Person vermutet, über deren Zustand gibt es bislang keine Informationen.

Über 50 Einsatzkräfte vor Ort

Am Dienstag sind rund 50 bis 60 Einsatzkräfte im Einsatz, unterstützt von einem Polizeihubschrauber und einer Hundestaffel. Bereits am Montag waren über 200 Einsatzkräfte beteiligt, doch dichter Nebel und schwierige Wetterverhältnisse behinderten die Suche.

Ursache des Absturzes noch unklar

Das Kleinflugzeug war am Montagvormittag gegen 10.18 Uhr von Genua in Richtung Norden unterwegs, als es in der Nähe von Brand abstürzte. Anwohner berichteten von Motorengeräuschen, gefolgt von einem lauten Knall. Die Ursache des Absturzes ist noch unklar, Untersuchungen laufen. Die Austro Control vermutet, dass das Flugzeug mit einer Person besetzt gewesen sein dürfte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.08.2024 um 10:34 Uhr aktualisiert