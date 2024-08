„Sprachtänzerin zwischen Disziplinen“: Das ist die neue Stadtschreiberin

Ein fliegender Wechsel steht in der Grazer Literaturszene an. Ab 1. September übernimmt die rumänische Schriftstellerin Andra Rotaru das Amt der Grazer Stadtschreiberin von Andrea Scrima, die dieses ein Jahr lang innehatte. Wir stellen euch die neue Stadtschreiberin vor.

Dichterin aus Rumänien

Andra Rotaru wurde 1980 in Bukarest, Rumänien, geboren. Sie arbeitet an der Schnittstelle zwischen verschiedenen Künsten und hat bereits an mehreren gemeinschaftlichen Projekten in Rumänien und im Ausland mitgewirkt. Im Rahmen von Lesungen, Panels und Präsentationen war sie bereits an unterschiedlichen Orten in Europa und in Nord- und Südamerika. Sie veröffentlichte vier Gedichtbände, die letzten beiden, Lemur (2012) und Tribar (2018), wurden auch ins Amerikanische übersetzt.

Mit „CONTENT NOT FOUND“ zur Stadtschreiberin

Die rumänische Schriftstellerin hat sich mit dem Projekt „CONTENT NOT FOUND“ als Grazer Stadtschreiberin beworben. In diesem will sich die Autorin mit Hilfe von intertextuellen Bezügen unter anderem zu Texten der Schauerromantik und der Wiener Gruppe, mit Collagen aus Grazer Alltagseindrücken und Sprachsplittern und mit anderen experimentellen Techniken im Umgang mit Sprache und Choreografie (Robert Laban) den verdeckten Bedeutungen der Sprache widmen. Die Jury begründet die Wahl der neuen Stadtschreiberin wie folgt: „Andra Rotaru ist eine Sprachtänzerin zwischen den Disziplinen. Ihre poetischen Texte konfrontieren die gesprochene Sprache mit der gestischen Sprache, rücken den Körper in den Blickpunkt und eröffnen ungewöhnliche Räume. Sie sind in vielfacher Hinsicht grenzüberschreitend und speisen sich aus bedeutenden Texten der Welt- und Fachliteratur.“

Come together im Literaturhaus

Am 16. September findet im Literaturhaus Graz ein Come together mit der neuen Stadtschreiberin statt. Um 19 Uhr geht es mit einer Lesung von Andra Rotaru los. Die Grußworte übernimmt Kulturstadtrat Günter Riegler, die Moderation die Literaturwissenschaftlerin Alexandra Millner. Bei freiem Eintritt können hier alle Interessierten ein Bild von der neuen Grazer Stadtschreiberin machen, die das Amt bis August 2025 innehaben wird.