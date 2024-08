Gesunder Rücken: ÖGK bietet kostenlose Kurse ab Herbst

164 Kurse unter dem Motto „Beweg‘ dich – Gesunder Rücken“ für insgesamt 2.460 Interessierte werden ab Herbst 2024 erstmals bundesweit durch erfahrene Trainer in Gruppen durchgeführt, heißt es seitens der ÖGK. Dieses Kursangebot über 14 Wochen und findet zwei

Mal pro Woche jeweils eine Stunde lang statt. Die Teilnahme am Kurs ist kostenlos und nur mit Anmeldung. Erstmals werden auch die Kurse in Wien und Kärnten gemeinsam mit den Volkshochschulen angeboten. In Wien stehen 30 Kurse zur Verfügung, in Kärnten acht.

Nachhaltiges Konzept zur langfristigen Verbesserung

Erfahrene Trainer mit Schwerpunkt auf Rückengesundheit sollen schonende und wohltuende Einheiten gestalten, betont die ÖGK. Gleichzeitig sollen Verspannungen gelockert werden und die Muskulatur gekräftigt werden. Die ÖGK informiert darüber, dass die Kurse für alle Personen über 18 Jahre geeignet sind, mit leichten Rückenbeschwerden oder Risikofaktoren für Rückenprobleme.