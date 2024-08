Nach Einruch in Kitzbühel: Polizei sucht nach diesen Schmuckstücken

Veröffentlicht am 27. August 2024, 10:48 / ©LPD Tirol

Im Zeitraum zwischen 22. Juli 2024, 18:30 und 23. Juli 2024, 07.50 Uhr wurde durch eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung im Dachgeschoß einer Gaststube in Kitzbühel eingebrochen. Die Balkontüre wurde aufgebrochen und die Wohnung komplett durchsucht. Aus der Wohnung wurde ein 5-stelliger Bargeldbetrag, hochpreisige Uhren und vermutlich noch weitere Gegenstände gestohlen. Nachdem sich der Mieter der Wohnung, ein 59-jähriger Österreicher, derzeit im Urlaub befindet, konnte noch nicht genau festgestellt werden welche Gegenstände noch gestohlen wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich jedenfalls auf einen 6-stelligen Eurobetrag. Ein Urlaubsgast der Gaststube nahm in der Nacht zum 23.07.2024 gegen 03:00 Uhr lautes Klopfen aus der betreffenden Wohnung bzw vom Balkon wahr. Weitere Ermittlungen zur Ausforschung der Täterschaft sind im Gange.

©LPD Tirol ©LPD Tirol ©LPD Tirol ©LPD Tirol ©LPD Tirol ©LPD Tirol ©LPD Tirol

Bitte der Polizei um Hinweise

In diesem Zusammenhang ersucht das Landeskriminalamt Tirol um Öffentlichkeitsfahndung zu den gestohlenen Gegenständen. Eine Auflistung der Gegenstände samt Lichtbildern befindet sich im Anhang. Wer kann Angaben zu den angeführten Schmuckgegenständen machen bzw. wurden diese Gegenstände jemanden zum Kauf angeboten? Hinweise an das LKA Tirol unter 059133 / 70 3333.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.08.2024 um 10:56 Uhr aktualisiert