Österreichs Jugend segelt um die Weltmeisterschaft in Velden

Sportreferent LH Peter Kaiser hieß die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Kärnten herzlich willkommen. „Ihr werdet in einem der landschaftlich schönsten Segelreviere Österreichs und der Heimat der Olympiasiegerin Lara Vadlau um Medaillen kämpfen. Ich wünsche euch einen fairen Wettbewerb und dass ihr viele neue Freunde gewinnt“, sagte Kaiser und erinnerte, dass Lara Vadlau 2003 in der Klasse Optimist – der kleinsten Bootsklasse – an den österreichischen Jugendmeisterschaften teilgenommen hatte. „Es war der Startschuss einer eindrucksvollen Karriere, die vor wenigen Wochen durch den Olympiasieg gekrönt wurde. Ich bin überzeugt, dass sich unter euch auch einige zukünftige Leistungsträgerinnen und Leistungsträger des Österreichischen Segelsports befinden“, motivierte Kaiser die Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler.

Wettfahrten vom 26. bis 30 August vor Cap Wörth

Die Wettfahrten finden von 26. August bis 30. August vor Cap Wörth statt. Bei den Einmannbooten sind 12 Wettfahrten zu absolvieren – bei den Zweimannbooten sind es 15. Ausrichter ist der Kärntner Segelverband, der von seinen Mitgliedervereinen, die rund 55 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bereitstellen, unterstützt wird, heißt es seitens des Landespressedienstes Kärnten. Für Kärnten sind Cora Emmer, Madeleine Greinecker, Fabio Loibnegger, Anna Lang, Ella Hunger und Thomas Dörfler am Start. Als Verbandstrainer fungiert der olympiaerfahrene Nico Resch.

Bedeutung der Nachwuchsförderung

Bürgermeister Ferdinand Vouk zeigte sich erfreut, dass die österreichischen Nachwuchssegelmeisterschaften erneut in Velden am Wörthersee ausgetragen werden. Der Geschäftsführer der Tourismusregion Wörthersee-Rosental, Peter Peschel, verwies auf den touristischen Mehrwert der Sportveranstaltung. Dieter Schneider, Präsident des Österreichischen Segelverbandes, ging auf die Bedeutung der Nachwuchsförderung in den heimischen Segelvereinen ein.