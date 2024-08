Streit eskalierte: 25-JÃ¤hriger mit Machete drohte MÃ¤nner mit Umbringen

Veröffentlicht am 27. August 2024, 11:56 / ©LPD Wien

Ein 25-jähriger österreichischer Staatsbürger geriet mit seiner Lebensgefährtin (26) in Streit. Als die Mitbewohnerin (25) der 26-Jährigen und zwei Freunde (männlich, beide 33) der Wohngemeinschaft den Streit mitbekamen, soll der 25-Jährige die beiden Männer mit Macheten mit dem Umbringen bedroht haben, sollten sie in das Zimmer kommen. Es wurde die Polizei alarmiert. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen, die beiden Macheten sichergestellt. Weiters wurde gegen den 25-Jährigen ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er befindet sich in polizeilicher Anhaltung. Seine Vernehmung ist noch ausständig.