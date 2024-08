Klimabonus-Aufregung: 50 Meter kosten Grazer fast 100 Euro

In den Grazer Randbezirken erhalten die Menschen nicht so viel Geld wie in Graz-Umgebung.

Die Auszahlung des heurigen Klimabonus steht in den Startlöchern. Ab 2. September können die Österreicherinnen und Österreicher mit dem automatischen Eingang der Bonuszahlung auf ihrem Konto rechnen. Dabei ist die Höhe des Betrags vom Wohnort und von der Anbindung an den öffentlichen Verkehr abhängig, wie in der nachfolgenden Auflistung ersichtlich ist.

Vier Stufen der Klimabonus-Auszahlung: Klasse I: Gemeinden urbaner Zentren mit höchstrangiger ÖV-Erschließung – 145 Euro.

Klasse II: Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter ÖV-Erschließung – 195 Euro.

Klasse III: Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter Basiserschließung, Gemeinden regionaler Zentren mit zumindest guter Basiserschließung und Gemeinden des ländlichen Raumes im Umland von Zentren mit zumindest guter Basiserschließung – 245 Euro.

Klasse IV: Gemeinden des ländlichen Raumes und Gemeinden mit höchstens Basiserschließung – 290 Euro. In welche Stufe deine Region aktuell fällt, siehst du auf dieser Statistik Austria Karte.

Ausnahmen für drei Personengruppen

Eine Ausnahme gilt für Menschen mit Behinderung, „die öffentliche Verkehrsmittel nicht benutzen können. Diese bekommen laut Informationen der Klimabonus-Website unabhängig von Alter und Wohnort den Klimabonus immer in voller Höhe ausbezahlt. Zwei Personengruppen erhalten überhaupt keinen Klimabonus, nämlich einerseits Menschen, die im Jahr 2024 ihren Hauptwohnsitz nicht mehr als 183 Tage in Österreich hatten. Andererseits betrifft es auch jene Personen, die mehr als die Hälfte des Jahres hinter Gittern verbracht haben.

Ungleichbehandlung der Städte wird kritisiert

Die unterschiedliche Verteilung des Geldes nach Wohnort sorgte bereits für rege Kritik: So ortete etwa der Österreichische Städtebund eine ungerechte Behandlung der Städte und forderte eine Reform, da Stadtbewohner bei der Verteilung benachteiligt werden würden. Ähnlich sehen das die Funktionäre des (Korruptions-) Freien Gemeinderatsklubs (KFG). In einer Presseaussendung kritisiert Klubobmann Alexis Pascuttini die Ausgestaltung und die Höhe des Klimabonus in den Grazer Randbezirken.

Pascuttini: „Alles andere als fair“

„Dass auch heuer wieder ein Klimabonus ausbezahlt wird, ist angesichts der massiven Teuerungswelle natürlich begrüßenswert. Alles andere als fair ist jedoch – auch heuer – die Kategorisierung und somit die Höhe der Auszahlungen“, kritisiert Pascuttini im Hinblick auf diverse Grazer Randbezirke: „Wie kann es sein, dass diverse Randgebiete von Grazer Außenbezirken (zum Beispiel Mariatrost, Andritz, Gösting) den gleichen Betrag bekommen wie etwa Bewohner der Inneren Stadt, nämlich € 195, und damit einen viel niedrigeren Betrag als Bewohner von Gemeinden in Graz-Umgebung (zum Beispiel Thal, € 290)?“

50 Meter entscheiden über fast 100 Euro

Als Beispiele für eine massive Benachteiligung von Grazer Randbezirken gegenüber in Graz-Umgebung gelegenen Gemeinden führt Pascuttini nachstehende Beispiele an: Der Robert-Mlekus-Weg in Gösting oder Wenisbuch in Mariatrost seien mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kaum erreichbar. Besonders für die Anrainer des Robert-Mlekus-Weg (Parallelstraße zur Thalstraße) eröffnet sich eine absurde Situation: Nur wenige Meter weiter stadtauswärts erhalten die Bewohner der Gemeinde Thal 290 Euro als Klimabonus – also knapp 100 Euro mehr als die 50 Meter weiter entfernt in Graz-Gösting wohnenden Menschen.

KFG-Forderung: Stadt Graz soll Differenz bezahlen

„Der Klimabonus muss, solange es ihn noch gibt, fair verteilt werden! Ich fordere die Grazer Stadtkoalition daher auf, umgehend Spielraum dafür zu schaffen, dass der Klimabonus für alle Bewohner aus Randbezirken mit schlechter Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmitteln an die direkt angrenzenden Gemeinden aus Graz-Umgebung angepasst wird. Die Grazer Stadtkoalition ist nun gefordert, die Differenz aufzuzahlen und damit für eine Entlastung der Menschen zu sorgen!“, schließt Pascuttini seine Forderungen, die er auch bei der Gemeinderatssitzung im September 2024 einbringen wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.08.2024 um 12:06 Uhr aktualisiert