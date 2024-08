Mit Motorrad von der Fahrbahn abgekommen: 63-Jähriger schwer verletzt

Veröffentlicht am 27. August 2024, 12:11 / ©Thomas Kaiser

Gestern Nacht gegen 23 Uhr war ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Voitsberg mit seinem Motorrad auf der Moosing-Bahn in Moosing in Fahrtrichtung Söding unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er links von der Fahrbahn ab und stürzte. Nach der Erstversorgung wurde er mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber C 17 ins LKH Graz eingeliefert.