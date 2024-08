ARA Flugrettung feiert Meilenstein: Rettungsflüge auch bei Nebel

Tiefhängende Wolken oder Nebel in Klagenfurt. Für die Notarzthubschrauber der ARA Flugrettung ist eine Landung am Dachlandeplatz des Klinikums in Klagenfurt künftig aber dennoch sicher möglich. Kärnten Rettungsflüge

Tiefhängende Wolken oder Nebel in Klagenfurt. Für die Notarzthubschrauber der ARA Flugrettung ist eine Landung am Dachlandeplatz des Klinikums in Klagenfurt künftig aber dennoch sicher möglich.