Ökologisch & modern: 13,5 Millionen für neue Feuerwache Graz Ost

So soll die neue Feuerwache Graz Ost nach ihrer Fertigstellung aussehen.

Veröffentlicht am 27. August 2024, 12:43 / ©BF Graz

Am Grazer Dietrichsteinplatz wird momentan trotz sommerlicher Temperaturen fleißig gearbeitet. Hier entsteht die neue Feuerwache Graz Ost, die 2025 in Betrieb genommen werden soll. Der Spatenstich erfolgte im Juli, die Bauarbeiten sollen rund ein Jahr lang dauern.

13,5 Millionen Euro für die Sicherheit der Grazer

„Für 13,5 Millionen Euro wird die alte und in die Jahre gekommene Wache ,Ost‘ von Grund auf neu gebaut. Auf einer Bruttogeschossfläche von 2.500 Quadratmetern werden hier zukünftig täglich 14 Mitarbeiter Berufsfeuerwehr Graz für die Sicherheit der Grazer Bevölkerung sorgen“, erklärt Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) auf Facebook. Dabei sei die Feuerwache Ost einsatzstrategisch relevant, da sie sich einerseits nah an der Innenstadt befinde und andererseits eine schnelle Erreichbarkeit der östlichen Stadtbezirke gewährleiste.

Fassadenbegrünung und Photovoltaikanlage

Doch nicht nur die Lage, sondern auch der Nachhaltigkeitsgedanke und eine ökologische Bauweise wurden bei der Bauplanung der neuen Feuerwache berücksichtigt. „So wird es ein Retentionsdach und eine Begrünung der Fassaden geben. Die Begrünung schützt das Gebäude vor Überhitzung und trägt durch die Verdunstung des Wassers zur Verbesserung des Mikroklimas im dicht bebauten Innenhof bei“, erklärt Eber. Ein Retentionsdach ist ein spezielles Gründach, das so konzipiert ist, dass es Regenwasser temporär zurückhält und langsam an die Pflanzen abgibt, anstatt es sofort abzuleiten. So soll das örtliche Kanalsystem um voraussichtlich 340.000 Liter Regenwasser pro Jahr entlastet werden. Auch eine Photovoltaikanlage wird auf dem Dach der neuen Feuerwache Ost installiert werden.