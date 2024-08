Mann bemerkt Unbekannte auf Videoüberwachung und alarmiert die Polizei

Die Tatverdächtigen sollen versucht haben, in Kellerabteile einzubrechen.

Die Tatverdächtigen sollen versucht haben, in Kellerabteile einzubrechen.

Veröffentlicht am 27. August 2024, 12:55 / ©sdecoret/ fotolia.com

Ein 44-jähriger Mann alarmierte die Polizei, da er über eine Videoüberwachung eines Mehrparteienhauses drei Personen beobachtete hatte, die offenbar versuchten einen Einbruchsdiebstahl in den Kellerräumen zu begehen. Die drei Tatverdächtigen, eine 33-jährige slowakische Staatsangehörige, ein 37-jähriger slowakischer Staatsangehöriger und ein 38-jähriger ungarischer Staatsangehöriger, wurden im Haus angehalten und vorläufig festgenommen. Bei den Personendurchsuchungen konnten mehrere Schlüssel, unter anderem auch ein Fahrzeugschlüssel, sichergestellt werden. In dem Fahrzeug wurde mutmaßliches Einbruchswerkzeug vorgefunden und sichergestellt. Einbruchsspuren in den Kellerräumen wurden nicht vorgefunden.

Weitere Einbrüche verübt

Aufgrund alter Videoaufzeichnungen werden den Festgenommenen drei weitere Einbrüche in dieser Anlage zur Last gelegt. Bei den Vernehmungen machten alle drei keine Aussage. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die Tatverdächtigen auf freiem Fuß an- gezeigt.