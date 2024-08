Beliebter Lehrgang „Politische Bildung“ geht in Runde 20

Der Lehrgang „Politische Bildung“ für mehr Frauen in der Politik geht in die 20. Runde. Anmeldungen sind bis zum 23. September 2024 möglich.

„Kärnten braucht nach wie vor mehr Frauen in der Politik, denn andere und neue Perspektiven nützen der gesamten Gesellschaft. Um Frauen in Theorie und Praxis auf politische Ämter vorzubereiten, bieten wir 2024/2025 erneut den beliebten Lehrgang ,Politische Bildung‘ an“, sagt Frauen-Landesrätin Sara Schaar.

Lehrgang mit fünf Modulen

Die Anmeldefrist für den Lehrgang läuft bis 23. September, gestartet wird am 11. Oktober. Der Lehrgang ist in fünf Module aufgeteilt. Diese decken Themenbereiche von Politik auf kommunaler bis zur EU-Ebene über finanzielle und rechtliche Rahmenbedingungen, Formen politischer Mitsprache und Beteiligung bis hin zu Öffentlichkeitsarbeit ab, heißt es seitens des Landespressedienstes. Zudem soll es Themenabende zum Netzwerken und Austauschen, beispielsweise über Gender Mainstreaming und Datenschutz, oder in Form einer Diskussion mit den Frauensprecherinnen aller Parteien geben, wird vom Pressedienst weiter ausgeführt. Neben verschiedenen renommierten Vortragenden soll es auch eine Exkursion in den Kärntner Landtag geben.

Fachliches Wissen und nachhaltiges Netzwerken

„Unser Lehrgang bietet eine umfassende Basis, die die Teilnehmerinnen dabei unterstützt, auf Politbühnen zu stehen und Gesetze mitzuentscheiden, die wichtig für tatsächliche Gleichstellung sind. Das Ziel sind Frauen, die ihr Wissen in der Kärntner Politik einbringen und aktiv mitgestalten“, erklärt Martina Gabriel, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte des Landes Kärnten. Landesrätin Schaar betont: „Die Teilnehmerinnen eignen sich im Lehrgang nicht nur fachliches Wissen an, sondern haben die exklusive Möglichkeit, nachhaltig zu netzwerken, sich über Parteigrenzen hinweg auszutauschen und individuell gecoacht zu werden.“