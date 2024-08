Lkw-Fahrer übersieht Rollstuhlfahrerin: Schwer verletzt

Am 26. August 2024 gegen 16 Uhr lenkte ein 51-jähriger LKW-Lenker aus dem Bezirk Gmunden seinen LKW auf der Boschstraße in Wels und beabsichtigte in weiterer Folge in die Kaplanstraße nach rechts einzubiegen. Dabei kollidierte er mit einer 57-jährigen Rollstuhlfahrerin aus Wels. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Teil der Ermittlungen. Der LKW-Lenker gab an, die Rollstuhlfahrerin nicht gesehen zu haben. Die verletzte 57-Jährige wurde durch die Rettung an der Unfallstelle erstversorgt und mit schweren Verletzungen ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht.