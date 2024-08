Schon wieder Überfall auf Bankfiliale in Tirol – Täter geflüchtet

Der oder die Täter waren vermutlich mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet und flüchteten in unbekannte Richtung, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Weitere Details über den Hergang sowie die Beute waren nicht bekannt. Eine Alarmfahndung unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers und die Sondereinheit Cobra war im Gange.

Polizei im Einsatz

Eine Vielzahl an Streifen waren demnach im Einsatz. Zudem wurden Kontrollpunkte und Straßensperren eingerichtet, unter anderem auch an der nahen Brennerautobahn (A13). In Tirol hatten sich in den vergangenen Monaten mehrere Banküberfälle ereignet, nach denen es auch zu Festnahmen kam. Erst am Freitag war nach einem bewaffneten Überfall auf eine Bankfiliale im Innsbrucker Stadtteil Reichenau am 26. Juli ein 68-jähriger österreichischer Tatverdächtiger in seiner Wohnung in der Landeshauptstadt festgenommen worden. Dieser sollte laut den Ermittlern aber „nur“ für diesen Überfall in Frage kommen. Eine Filiale am Innsbrucker Mitterweg wurde heuer bereits zwei Mal zur Zielscheibe. Nach dem jüngsten Vorfall Anfang Juli wurden zwei Männer – ein 24-jähriger Österreicher und ein 32-jähriger Russe – festgenommen und die Untersuchungshaft verhängt. Zudem ereignete sich ein Überfall im Innsbrucker Olympischen Dorf sowie zwei in Kufstein im Tiroler Unterland. (APA, Red)