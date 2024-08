Steiermark stellt größtes Team: 12 Talente kämpfen bei Berufs-WM in Lyon

Nach den Olympischen Spielen in Paris gastiert mit der Berufsweltmeisterschaft WorldSkills das nächste Großevent in Frankreich: Von 10. bis 15. September verwandelt sich das Messe- und Kongresszentrum Eurexpo in Lyon zur größten Bühne der beruflichen Vielfalt der Welt. Auf 140.000 Quadratmetern kämpfen 1.600 internationale Teilnehmende in 62 Berufen um Edelmetall – von A wie Anlagenelektrik bis Z wie Zimmerei.

Zwölf Teilnehmer aus der Steiermark

Österreich entsendet mit 47 Startenden das größte Team aller Zeiten – mit starker steirischer Beteiligung: Mit gleich zwölf Teilnehmenden aus der grünen Mark stellt die Steiermark den größten Anteil innerhalb des rot-weiß-roten Berufsnationalteams. Am Start für die Steiermark sind folgende Teilnehmer:

Fliesenleger Florian Gruber aus Aigen im Ennstal

aus Aigen im Ennstal Kfz-Techniker David Gschaar aus Klöch

aus Klöch Grafik-Designerin Johanna Haimel aus Graz

aus Graz Tischler Thomas Leitner aus Obdach

aus Obdach Schweißer Alexander Pfleger und Koch Silvius Pink (beide aus St. Jakob im Walde)

und Koch (beide aus St. Jakob im Walde) Digital-Konstrukteurin Magdalena Rath aus Bad Blumau

aus Bad Blumau Metallbauer Christoph Sorger aus Bad Loipersdorf

aus Bad Loipersdorf Mobile-Robotics-Doppel Jan Trummer und Simon Stoißer (beide aus Wildon)

und (beide aus Wildon) Robot-Systems-Integration-Duo Nico Paul Reif (aus Unterpremstätten) und Fabian Weber (aus Kaindorf)

Symbolische Verabschiedung am Grazer Flughafen

Die Abreise des Teams in die französische Metropole erfolgt zwar erst am 7. September, Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft haben das Team aber schon jetzt symbolisch am Flughafen Graz nach Lyon verabschiedet. Allen voran Josef Herk, Präsident der WKO Steiermark und von SkillsAustria: „Jede Medaille, jeder Applaus und jeder Erfolg bei der Berufs-WM ist das Ergebnis harter Arbeit und der Entschlossenheit, sich immer weiter zu verbessern. Ich bin davon überzeugt, dass unser Team die Steiermark mit seinen Leistungen auf der Weltbühne der beruflichen Vielfalt überragend repräsentieren wird!“ Das steht auch für die steirische Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl fest: „Unsere steirischen WM-Teilnehmenden sind tolle Botschafterinnen und Botschafter unseres Landes. Unsere talentierten Spitzenfachkräfte demonstrieren mit Leidenschaft und Engagement immer wieder eindrucksvoll, wie man Topleistungen erreicht.“

©Fischer Josef Herk (r.), Barbara Eibinger-Miedl (l.) und Jürgen Kraft (2. v. l.) drücken dem steirischen Team für die Berufs-WM die Daumen.

Bis dato 37 WorldSkills-Medaillen für die Steiermark

Tatsächlich brachten die bisher 32 Beteiligungen von österreichischen Teams bei WorldSkills viele hervorragenden Leistungen hervor: Von den insgesamt 230 Medaillen gehen 13 Gold-, elf Silber- und 13 Bronze-Medaillen auf das Konto der Steiermark. Nur Vorarlberg (20 x Gold, 15 x Silber und 10 x Bronze) und Oberösterreich (19 Gold-, 15 Silber- und 18 Bronze-Medaillen) überflügeln das Bundesland im österreichischen Bundesländervergleich. Bei der letzten WM im Jahr 2022 holten die steirischen Asse zwei Mal Gold (bei den Floristen und Malern) und ein Mal Bronze (bei den Bautischlern).

Monatelanges Training mit speziellen Coaches

Damit die steirische Medaillenbilanz weiter ausgebaut werden kann, wurde nichts dem Zufall überlassen: Bereits seit Monaten trainiert das Team unter Anleitung von eigenen Coaches jeden Handgriff, geht jedes Szenario durch und sammelte auch internationale Wettkampferfahrungen – etwa bei Bewerben in Kanada, Nordirland, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Dänemark. Erstmals wird das Team bei dieser WM außerdem zusätzlich – neben den Expertinnen und Experten – von Physiotherapeuten, Mentaltrainern und Ärzten betreut. Jürgen Kraft, Geschäftsführer von SkillsAustria, betont: „Unsere Teilnehmer haben bereits bewiesen, dass sie wahre Meister ihres Fachs sind.“