Große Trauer: Rot Kreuz-Präsident und ÖVP-Politiker verstorben

„In tiefer Trauer müssen wir heute bekannt geben, dass unser langjähriger Präsident Walter Aichinger von uns gegangen ist.“ Mit diesen Worten wandte sich heute das Rote Kreuz Oberösterreich per Facebook an die Menschen. Der Präsident des Roten Kreuzes Oberösterreich sei nicht nur eine „außergewöhnliche Führungspersönlichkeit, sondern auch ein wertvoller Gestalter“ gewesen. Aichinger ist am heutigen Dienstag, 27. August, im Alter von 71 Jahren im Krankenhaus Wels verstorben.

Aichinger war auch aktiver ÖVP-Politiker

Walter Aichinger war nicht nur das Gesicht des Roten Kreuzes in Oberösterreich, sondern auch ein aktiver ÖVP-Politiker. Neben seiner politischen Laufbahn, in der er bis vor sechs Jahren im Landtag saß, leitete er viele Jahre das Institut für Hygiene und Mikrobiologie am Krankenhaus Wels und war später Geschäftsführer des Klinikums. Aichinger hinterlässt durch sein Engagement sowohl in der Gesundheitspolitik als auch im Hilfssektor tiefe Spuren.

Tiefe Betroffenheit in Oberösterreich

Landeshauptmann Thomas Stelzer äußerte sich gegenüber dem ORF tief betroffen: „Walter Aichinger war ein Vorbild für viele und ein unermüdlicher Kämpfer für das Wohl der Menschen.“ Auch FPÖ-Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner würdigte Aichingers Lebenswerk, das in der Gesundheitspolitik und beim Roten Kreuz weiter sichtbar bleibe.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.08.2024 um 14:50 Uhr aktualisiert