Schwer verletzt: Arbeiter geriet unter sechs Tonnen schweren Stahlblock

Veröffentlicht am 27. August 2024

Heute Früh ereignete sich in einer Werkshalle in St. Barbara im Mürztal ein schwerer Arbeitsunfall. Ein 57-Jähriger war dort mit Staplerarbeiten beschäftigt. Plötzlich löste sich ein sechs Tonnen schwerer Rundstahlblock. Ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag geriet mit dem rechen Fuß unter den Stahlblock und wurde schwer verletzt. Mit Hilfe eines Staplers konnte er befreit werden. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte ins Krankenhaus Bruck an der Mur eingeliefert.