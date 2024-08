Hubschrauber im Einsatz: Zwei Arbeiter nach Stromschlag verletzt

Auch der Rettungshubschrauber war heute in St. Peter in der Au vor Ort, wo ein Mann einen Stromschlag erhalten hat.

Auch der Rettungshubschrauber war heute in St. Peter in der Au vor Ort, wo ein Mann einen Stromschlag erhalten hat.

Veröffentlicht am 27. August 2024, 14:24 / ©ÖAMTC/Helge Bauer

Zwei Männer – ein 24-Jähriger und ein 34-Jähriger, beide aus Niederösterreich – haben sich am heutigen Dienstag, 27. August gegen 10.55 Uhr, im Zuge von Arbeiten an der Oberleitung einer Bahnstrecke im Gemeindegebiet von St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten, Niederösterreich) verletzt. Der 34-Jährige soll eine außer Betrieb befindliche Oberleitung berührt und dabei einen Stromschlag erhalten haben. „Er dürfte vergessen haben, eine der zu bearbeitenden Oberleitungen zu erden“, heißte es seitens der Polizei nun.

Beide Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Als der 24-jährige ihm zur Hilfe kommen und diesen aus dem Spannungsfeld bringen wollte, soll dieser ebenfalls einen Stromschlag erlitten haben. Der 34-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs geflogen, der 24-Jährige mit der Rettung leicht verletzt ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.