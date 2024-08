Tragisch: Überreste von 59-Jährigem nach Flugzeugabsturz gefunden

Kurz nach 10 Uhr am gestrigen 26. August haben mehrere Personen im Vorarlberger Zalimtal einen „lauten Knall“ gehört. In weiterer Folge hat man überall verstreut Flugzeugteile gefunden, ein Kleinflugzeug war abgestürzt. Nun gibt es Neues in dem Fall, der Pilot wurde nämlich gefunden.

Flugzeug vermutlich noch in der Luft zerbrochen

Wie die Polizei nun berichtet, wurden Überreste einer Person geborgen. „Dabei handelt es sich vermutlich um den Piloten des Luftgefährtes, ein 59 Jahre alter Mann mit italienischer Staatsbürgerschaft“, so die Polizei. Das Flugzeug sei vermutlich bereits während des Fluges, also noch in der Luft, zerbrochen, die Wrackteile liegen im alpinen Gelände verstreut über ein Gebiet von mehr als 6.000 Quadratmetern. Der Pilot habe das Gebiet zunächst in in großer Höhe überfliegen wollen, oberhalb der Absturzstelle habe die Maschine dann massiv an Höhe verloren und sei abgestürzt, zeigen Daten der „Austro Control“.

Rund 40 Einsatzkräfte heute vor Ort

Die genaue Unfallursache wird erst nach Abschluss der Ermittlungen durch die Flugunfallkommission vorliegen. Im Laufe des Tages werden nun die Flugzeugteile mit einem Hubschrauber geborgen. In weiterer Folge werden sie durch den Sachverständigen und die Kommissionsmitglieder begutachtet. Heute sind rund 40 Einsatzkräfte aus Polizei und Bergrettung im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.08.2024 um 14:43 Uhr aktualisiert